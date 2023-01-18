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Nếu thảm họa hạt nhân xảy ra, đâu là nơi an toàn nhất để trú ẩn?

Một nghiên cứu khoa học đưa ra lời khuyên khi xảy ra thảm họa hạt nhân, bao gồm cả những nơi tồi tệ nhất có thể trú ẩn.
Đọc thêm : Nếu thảm họa hạt nhân xảy ra, đâu là nơi an toàn nhất để trú ẩn?