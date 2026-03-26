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Nếu giảm 50% thuế bảo vệ môi trường, giá xăng dầu sẽ hạ bao nhiêu?

Nếu thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu được giảm 50%, giá bán lẻ trong nước có thể tiếp tục hạ 540-1.080 đồng/lít, tùy từng mặt hàng và mức thuế hiện hành.
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