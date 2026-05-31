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Nét đẹp vượt thời gian của Trường THPT Lê Quý Đôn 150 năm tuổi

Trường THPT Lê Quý Đôn gây ấn tượng với kiến trúc cổ kính và không gian xanh mát. Sau hơn 150 năm, ngôi trường vẫn là một biểu tượng giáo dục của TPHCM.
Đọc thêm : Nét đẹp vượt thời gian của ngôi trường hơn 150 năm tuổi ở TPHCM