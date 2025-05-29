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"Nét đẹp Việt mùa 3" kết nối thế hệ trẻ với văn hoá truyền thống

Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hoá Việt Nam phối hợp cùng TikTok Live khởi động chương trình “Nét đẹp Việt mùa 3: Chạm vào di sản”.
Đọc thêm : "Nét đẹp Việt mùa 3" kết nối thế hệ trẻ với văn hoá truyền thống