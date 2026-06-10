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NASA công bố bốn phi hành gia mới cho “sứ mệnh mặt trăng”

NASA công bố bốn phi hành gia sẽ bay vào không gian sớm nhất vào năm tới để thử nghiệm các tàu đổ bộ Mặt Trăng do SpaceX và Blue Origin chế tạo.
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