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NASA: Con người có thể sống và làm việc trên Mặt Trăng từ năm 2030

Một quan chức của NASA cho biết nhân loại đang trong hành trình vươn tới Mặt Trăng để sinh sống và làm việc.
Đọc thêm : NASA: Con người có thể sống và làm việc trên Mặt Trăng từ năm 2030