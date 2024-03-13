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Napoli tố cáo bị trọng tài xử ép trong thất bại trước Barcelona

HLV Francesco Calzona của Napoli tố cáo trọng tài xử ép khi không cho đội nhà hưởng phạt đền ở thời điểm nhạy cảm.
Đọc thêm : Napoli tố cáo bị trọng tài xử ép trong thất bại trước Barcelona