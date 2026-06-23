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Nắng nóng kỷ lục thiêu đốt châu Âu

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng ở Pháp, trong đó có hai trẻ em bị bỏ lại trong xe hơi nóng bức, khi đợt nắng nóng bao trùm châu Âu.
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