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Nạn nhân vụ giết người phi tang xác ở đèo Bảo Lộc là cán bộ công an

Sau khi mua xyanua trên mạng, Trang dùng một con mèo thử nghiệm trước khi hạ sát người tình. Nạn nhân là cán bộ công an.
Đọc thêm : Nạn nhân vụ giết người phi tang xác ở đèo Bảo Lộc là cán bộ công an