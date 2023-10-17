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Nam thanh niên òa khóc khi bị CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn

Khi được tổ công tác thông báo mức vi phạm nồng độ cồn, anh T. bất ngờ bật khóc, khoảng 5 phút sau, nam thanh niên này mới ký vào biên bản vi phạm
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