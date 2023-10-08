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"Nam thần bóng chuyền" 19 tuổi hút fan nữ ở Asiad 19: Đẹp trai, cao 1,93m

Keiho Takahashi (đến từ Nhật Bản) đang nhận được nhiều sự chú ý khi lần đầu tham gia cuộc đua giành huy chương môn bóng chuyền tại Asiad 19.
Đọc thêm : "Nam thần bóng chuyền" 19 tuổi hút fan nữ ở Asiad 19: Đẹp trai, cao 1,93m