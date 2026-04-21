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Nam sinh viên nói về việc tách đoàn rồi mất tích ở Tam Đảo

Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh nói về việc tách đoàn leo núi rồi mất tích hơn 36 giờ trên Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.
Đọc thêm : Nam sinh viên tách đoàn, mất tích ở Tam Đảo và cuộc tìm kiếm xuyên đêm