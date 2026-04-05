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Nam sinh suýt trả giá đắt vì vượt ẩu

Nam sinh điều khiển xe đạp điện vượt ẩu, khi gặp xe ngược chiều đã buộc phải phanh gấp, khiến thiếu niên này suýt ngã vào gầm chiếc xe ben chạy cùng chiều.
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