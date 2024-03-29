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Nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: "Ai cũng hi vọng cháu sẽ khỏe lên"

Túc trực bên giường bệnh con trai chết não, chị Lan mong chờ một phép màu để con có thể chạy nhảy như trước đây.
Đọc thêm : Nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: "Ai cũng hi vọng cháu sẽ khỏe lên"