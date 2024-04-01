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Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương não: Có chuyển biến tích cực

Nam sinh phụ thuộc thở máy, song đã có nhịp thở xen kẽ. Tình trạng suy thận có cải thiện với lượng nước tiểu khá.
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