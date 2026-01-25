Video
video cùng chuyên mục

Nam sinh đi xe đạp lao vào bụi chuối vì tránh ô tô chuyển hướng

Khi thấy ô tô chuyển hướng, nam sinh đi xe đạp đã không kịp tránh nên cũng phải chuyển hướng theo, hậu quả người này đã lao vào bụi chuối ven đường.
