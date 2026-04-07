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Nam sinh Bách khoa nguy kịch sau biến cố tâm lý, gia đình kiệt quệ cầu cứu

12 năm học sinh giỏi, đỗ Đại học Bách khoa với điểm cao, Khang bất ngờ rơi vào khủng hoảng tâm lý, gặp tai nạn nguy kịch.
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