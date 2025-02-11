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Nam shipper kể về việc bị tài xế Lexus hành hung tới tấp

Trao đổi với phóng viên, nam shipper cho biết, hiện sức khỏe và tinh thần của anh vẫn chưa ổn định, đau ở phần đầu, mặt.
Đọc thêm : Nam shipper kể về việc bị tài xế Lexus hành hung tới tấp