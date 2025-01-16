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Nam shipper đâm vỡ đuôi ô tô trong đêm và phản ứng bất ngờ của chủ xe

Trên đường giao hàng đêm cho khách, Quốc Cảnh không may đâm trúng đuôi chiếc ô tô đỗ ven đường. Nam shipper quyết định chờ bằng được chủ xe để xin lỗi.
Đọc thêm : Nam shipper đâm vỡ đuôi ô tô trong đêm và phản ứng bất ngờ của chủ xe