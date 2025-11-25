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Năm ngày mắc kẹt trên mái nhà, chú trâu vẫn đứng đợi chủ giữa rốn lũ

Đọc thêm : Năm ngày mắc kẹt trên mái nhà, chú trâu vẫn đứng đợi chủ giữa rốn lũ