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Nam du khách nước ngoài chịu thua cô gái Việt trong màn thi đẩy gậy

Dù có lợi thế về ngoại hình và sức mạnh, nam du khách nước ngoài vẫn chịu thất bại tâm phục khẩu phục trước cô gái Việt.
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