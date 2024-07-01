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Nam cử nhân làm shipper năn nỉ bạn gái lớp 12 "đừng học đại học"

Vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thảo nghe bạn trai là cử nhân đại học đang làm shipper (giao nhận hàng hóa) năn nỉ... "đừng học đại học".
Đọc thêm : Nam cử nhân làm shipper năn nỉ bạn gái lớp 12 "đừng học đại học"