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Nam công nhân xin cơm thừa của công ty mang về cho bữa tối

Đoạn clip ghi lại cảnh nam công nhân thu gom, mang cơm thừa của công ty về ăn để tiết kiệm chi phí trong thời gian khó khăn làm dấy lên những tranh luận.
Đọc thêm : Nam công nhân xin cơm thừa của công ty mang về cho bữa tối