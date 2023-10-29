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Nam cầu thủ cao 1m90 được mệnh danh "Ronaldo phiên bản Hong Kong"

Matt Orr (đến từ Hong Kong, Trung Quốc) thu hút nhờ mang vẻ đẹp lai và chiều cao 1,90m.
Đọc thêm : Nam cầu thủ cao 1m90 được mệnh danh "Ronaldo phiên bản Hong Kong"