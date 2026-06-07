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Nai sừng tấm giành giật mạng sống khỏi hàm báo sư tử

Một nhân chứng đã ghi lại được cuộc chiến sinh tử giữa báo sư tử và nai sừng tấm đực tại vùng núi thuộc bang Colorado (Mỹ).
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