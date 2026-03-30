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Mỹ và Israel không kích ồ ạt vào Iran tạo ra quả cầu lửa khổng lồ

Các cuộc tấn công dữ dội của Mỹ và Israel tạo ra quả cầu lửa bay vút lên trời khi mục tiêu bị trúng đích ở Iran.
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