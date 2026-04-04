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Mỹ và Israel không kích dữ dội vào Isfahan của Iran

Mỹ và Israel không kích dữ dội vào Isfahan, nơi có một cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran.
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