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Mỹ và Israel dồn dập không kích thủ đô Iran ngày 28/2

Mỹ và Israel dồn dập không kích thủ đô Tehran ngày 28/2 khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng.
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