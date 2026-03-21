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Mỹ tung đòn tấn công dữ dội nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố đoạn video mới về các cuộc tấn công chết người nhằm vào các mục tiêu của Iran.
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