(Dân trí) - Mỹ tuyên bố không kích hơn 80 mục tiêu tại Iran để đáp trả các vụ tấn công tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Tehran cảnh báo sẽ đáp trả, làm gia tăng căng thẳng khu vực.