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Mỹ trút hỏa lực dữ dội tấn công Iran

(Dân trí) - Mỹ tuyên bố không kích hơn 80 mục tiêu tại Iran để đáp trả các vụ tấn công tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Tehran cảnh báo sẽ đáp trả, làm gia tăng căng thẳng khu vực.
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