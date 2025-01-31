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Mỹ tin toàn bộ 67 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay đâm nhau

Quan chức Mỹ tin rằng không có ai trong số 67 người trên 2 chiếc máy bay còn sống sót sau vụ va chạm.
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