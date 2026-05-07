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Mỹ: Thót tim cảnh cậu bé đang câu cá bất ngờ bị hải ly dại lao tới tấn công

Một bé trai 8 tuổi tại bang New Jersey (Mỹ) phải nhập viện sau khi bị một con hải ly nhiễm bệnh dại tấn công khi đang câu cá bên hồ.
Đọc thêm : Mỹ: Thót tim cảnh cậu bé đang câu cá bất ngờ bị hải ly dại lao tới tấn công