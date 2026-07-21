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Mỹ tập kích các mục tiêu của Iran ngày 20/7

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã hoàn tất một đợt không kích mới nhằm vào Iran vào lúc 21h ngày 20/7.
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