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Mỹ tập kích các mục tiêu của Iran ngày 19/7

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã hoàn thành đợt tấn công mới vào Iran hôm 19/7.
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