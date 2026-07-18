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Mỹ tập kích các mục tiêu của Iran ngày 17/7

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố tấn công các địa điểm tại Iran trong đợt tập kích ngày 17/7.
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