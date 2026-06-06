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Mỹ tấn công trận địa radar Iran tại Goruk và Qeshm

Lực lượng Mỹ tấn công các trận địa radar giám sát bờ biển của Iran tại Goruk và trên đảo Qeshm ngày 5/6.
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