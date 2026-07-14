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Mỹ tấn công các mục tiêu của Iran ngày 13/7

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố hoàn thành đợt tấn công mới nhất vào Iran lúc 22h15 ngày 13/7.
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