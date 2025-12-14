Video
Mỹ Tâm và Đen Vâu song ca, khuấy động concert tại Hà Nội

Tối 13/12, Đen Vâu bất ngờ xuất hiện trong đêm nhạc Mỹ Tâm, trình diễn các ca khúc nổi tiếng “Anh chờ em được không”, “Xích lô”, khiến khán giả phấn khích.
