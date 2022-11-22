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Mỹ Tâm thích Hà Anh Tuấn vì nói chuyện hay và "dễ thương xỉu"

Trong "Showbiz 8" do Dân trí thực hiện, Mỹ Tâm tiết lộ điều mình thích nhất ở Hà Anh Tuấn
Đọc thêm : Mỹ Tâm thích Hà Anh Tuấn vì nói chuyện hay và "dễ thương xỉu"