Video
video cùng chuyên mục

Mỹ Tâm sẽ tiếp tục tổ chức một liveshow với 50.000 khán giả?

Tại "Showbiz 8" do Dân trí thực hiện, Mỹ Tâm chia sẻ về tin đồn sẽ tổ chức một liveshow khác với 50.000 khán giả
Đọc thêm : Mỹ Tâm sẽ tiếp tục tổ chức một liveshow với 50.000 khán giả?