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Mỹ Tâm nói về cảm xúc khi gục đầu lên vai Hà Anh Tuấn

Trong "Showbiz 8" do Dân trí thực hiện, Mỹ Tâm chia sẻ về cảm xúc khi gục đầu lên vai Hà Anh Tuấn trong liveshow "Tri Âm" tại Hà Nội
Đọc thêm : Mỹ Tâm nói về cảm xúc khi gục đầu lên vai Hà Anh Tuấn