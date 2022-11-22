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Mỹ Tâm chia sẻ lý do quỳ gối trên sân khấu, cúi đầu trước 35.000 khán giả

Trong "Showbiz 8" do Dân trí thực hiện, Mỹ Tâm lần đầu chia sẻ về lý do quỳ gối trên sân khấu và cúi đầu trước 35.000 khán giả trong liveshow "Tri Âm"
Đọc thêm : Mỹ Tâm chia sẻ lý do quỳ gối trên sân khấu, cúi đầu trước 35.000 khán giả