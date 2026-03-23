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Mỹ sử dụng vũ khí đắt tiền tấn công UAV giá rẻ của Iran

Mỹ sử dụng vũ khí có điều khiển chính xác nhưng đắt tiền để tấn công UAV giá rẻ của Iran.
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