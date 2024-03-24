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Mỹ nhân nhóm BB&BG một thời: Hôn nhân đổ vỡ, được BB Trần cho tiền sinh con

Nữ diễn viên Kim Nhã - cựu thành viên nhóm kịch BB&BG - hé lộ quá khứ thiếu thốn tình thương, góc khuất trong cuộc sống và món nợ lớn với BB Trần.
Đọc thêm : Mỹ nhân nhóm BB&BG một thời: Hôn nhân đổ vỡ, được BB Trần cho tiền sinh con