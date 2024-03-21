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Mỹ: Mẹ lĩnh án tù chung thân vì bỏ con hơn 1 tuổi ở nhà một mình

Một người phụ nữ ở bang Ohio (Mỹ) bị kết án chung thân sau khi bỏ con gái hơn 1 tuổi ở nhà một mình để đi du lịch 10 ngày và khiến cô bé tử vong.
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