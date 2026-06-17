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Mỹ: Máy bay lao xuống cao tốc, người dân đập buồng lái cứu nạn nhân

Một máy bay cỡ nhỏ đã rơi xuống một tuyến cao tốc ở thành phố Laredo, bang Texas, Mỹ vào tối 16/6 và bốc cháy, gây cảnh hỗn loạn.
Đọc thêm : Mỹ: Máy bay lao xuống cao tốc, người dân đập buồng lái cứu nạn nhân