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Mỹ: Máy bay lao thẳng xuống đất, toàn bộ 12 người thiệt mạng

Một máy bay chở phi công cùng 11 hành khách tham gia hoạt động nhảy dù tại bang Missouri đã rơi xuống một cánh đồng và bốc cháy dữ dội hôm 14/6.
Đọc thêm : Mỹ: Máy bay lao thẳng xuống đất cháy ngùn ngụt, toàn bộ 12 người thiệt mạng