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Mỹ: Lũ lụt nghiêm trọng, bang Washington ban hành lệnh sơ tán 100.000 dân

Đọc thêm : Mỹ: Lũ lụt nghiêm trọng, bang Washington ban hành lệnh sơ tán 100.000 dân