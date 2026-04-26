Video
video cùng chuyên mục

Mỹ Linh và Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa hòa giọng "Trái tim không ngủ yên"

Màn kết hợp của Mỹ Linh và Bằng Kiều trở thành điểm nhấn khi gợi lại thời hoàng kim của V-pop với bản nhạc đi cùng năm tháng "Trái tim không ngủ yên".
Đọc thêm : Mỹ Linh - Bằng Kiều hòa giọng, ôn kỷ niệm thời “Trái tim không ngủ yên”