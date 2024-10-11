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Mỹ giải cứu người bám thùng đá lênh đênh trên biển giữa bão Milton

Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã tìm thấy và giải cứu một người đàn ông bị mắc kẹt trên biển suốt đêm do ảnh hưởng của bão Milton.
Đọc thêm : Mỹ giải cứu người bám thùng đá lênh đênh trên biển giữa bão Milton